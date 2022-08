Albertini, Letizia ha un margine di... Azione

Letizia Moratti, che ha da tempo annunciato di essere pronta a candidarsi a presidente della Lombardia per il centrodestra, ha chiesto all'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini di essere il primo candidato della lista che porterà il suo nome. Lo ha raccontato lui stesso a Telelombardia spiegando che se ci fosse un "incontro fra centrodestra e terzo Polo" la candidatura dell'ex ministro potrebbe beneficiarne. "Letizia Moratti - ha spiegato Albertini a Telelombardia - mi ha chiesto di aiutarla e di essere capolista nella sua lista ove ci fosse una convergenza sul suo nome del Centrodestra. Lei vorrebbe fare una lista extra partiti, diciamo una lista Moratti e collaboro con lei, non per aggredire Fontana, che con tutto rispetto è il candidato della Lega e non della coalizione".

Albertini al momento non ha ancora deciso se accettare l'offerta di candidarsi, anche perché è la stessa Moratti ad aspettare la decisione del centrodestra ma l'idea che con Moratti ci sia margine di azione sia per il centrodestra sia per il terzo polo è una "allusione diciamo molto charmant. Su Letizia Moratti ci sono margini di Azione per una Lombardia Viva...". D'altronde Carlo Calenda "aveva addirittura candidato la Moratti, allora se questo incontro tra il centrodestra e il Terzo Polo potesse avvenire da qui ad un anno sulla candidatura di Letizia Moratti, la sua sarebbe una candidatura molto più civica, manageriale e istituzionale, e meno politica. In una regione come la Lombardia che è fatta di imprenditori, di partite iva, di realtà economiche diverse una figura come la sua, internazionale, una visione gestionale della 'macchina' più appropriata, potrebbe essere valutata con più appeal dall'elettorato che non l'ottimo Fontana".