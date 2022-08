Lega: 'Con dl sicurezza già azzerati gli sbarchi'

Fa discutere anche nel centrodestra la proposta dello strumento del blocco navale per fermare gli sbarchi ipotizzato dal leader di FdI Giorgia Meloni.

"Noi al governo abbiamo già azzerato gli sbarchi e dimezzato i morti coi decreti sicurezza, che fra due mesi riproporremo identici. Possiamo quindi vantare risultati concreti, riconosciutici in tutta Europa, e ogni suggerimento degli alleati sarà per noi prezioso". Così fonti Lega a commento dell'ipotesi mentre Meloni sottolinea su facebook: 'Il blocco navale europeo in accordo con le autorità del nord Africa che da anni propone Fratelli d'Italia altro non è che l'attuazione di quanto proposto dall'Unione Europea già nel 2017 e ribadito numerose altre volte. Chi oggi blatera che 'il Blocco navale non si può fare perché è un atto di guerra' dimostra la sua totale ignoranza sul tema immigrazione". E ricorda il titolo scelto dall'Unità il 26 gennaio 2017 per sintetizzare le proposte della Commissione europea per fermare i flussi migratori: 'UE: Blocco navale in Libia contro le morti in mare'.

Elezioni, Berlusconi: 'Con noi al governo flat tax per tutti al 23%'