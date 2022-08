Delega fiscale: in Senato manca intesa, si rinvia a settembre

Nessun accordo è stato raggiunto oggi in Senato per approvare la delega fiscale. Lo si apprende al termine della conferenza dei capigruppo. I lavori di palazzo Madama, per ora, concluso il ddl sulla giustizia tributaria sono rinviati al 6 settembre quando potrebbe essere convocata una nuova capigruppo. Rinviati a settembre dunque, insieme alla delega fiscale, anche il dl aiuti bis - oggi all'esame del Cdm - e i ddl sull'ergastolo ostativo (voluto dal M5s) e sull'equo compenso (sostenuto da FdI).