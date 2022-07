Governo: sindaci e imprenditori a Draghi, vai avanti, serve stabilità

"Noi Sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l'azione di governo. Allo stesso modo chiediamo con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno dato vita alla maggioranza di questo ultimo anno e mezzo di pensare al bene comune e di anteporre l'interesse del Paese ai propri problemi interni". "Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità". Così 11 sindaci tra i quali il presidente Anci, Upi, e i primi cittadini di Roma e Milano.

Agenzia ANSA La lettera aperta dei sindaci IL TESTO - Politica (ANSA)

I

l Foglio, 'partito del pil' schierato con Draghi

Sulla linea "Salvare Draghi, whatever it takes" Il Foglio ha sondato "alcuni pezzi da novanta del così detto partito del pil, tra imprenditori, manager, sindacalisti, associazioni di categoria" e sottolinea che "gli spunti raccolti sono lì a confermarci che l'Italia produttiva è intenzionata fortissimamente a far sentire la sua voce per evitare di affrontare al buio una fase delicata come quella che sta vivendo l'Italia". La guerra nel cuore dell'Europa, l'inflazione che è diventata una realtà tutt'altro che temporanea con la conseguente erosione del potere d'acquisto delle famiglie rappresentano le preoccupazioni espresse dal mondo produttivo accanto ai costi di energia e materie prime che rischiano di impattare sui bilanci di imprese e famiglie. Infine, il deprezzamento dell'euro. I commenti raccolti, in sintonia, sono di Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad e presidente di Agecore; della presidente dell'Ance Federica Brancaccio, del presidente di Federacciai Antonio Gozzi, del presidente e amministratore delegato di Tod's Diego Della Valle, del presidente di Unipol Carlo Cimbri; di Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura; del presidente dell'Abi Antonio Patuelli. Poi anche Maurizio Gardini, presidente di Alleanza delle Cooperative; il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra; Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza; Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico; il presidente di Fondimprese Aurelio Regina; il presidente di Assolombarda Alessandro Spada; Sergio Silvestrini, segretario generale di Cna; Marco Granelli, presidente di Confartigianato; Mario Resca, presidente di Confimprese; Francesco Mutti, presidente di Centromarca. Interventi a sostegno anche da parte del mondo dei professionisti, come quelli dell'architetto Stefano Boeri e dell'ex rettore della Bocconi Guido Tabellini.