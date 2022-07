Documento di D'Incà, riforme Pnrr a rischio con le dimissioni del governo

Uno scenario "estremamente critico" con i decreti legge pendenti in Parlamento che potrebbero subire uno stop e con le "riforme abilitanti per raggiungere gli obiettivi del Pnrr entro dicembre 2022" che non giungerebbero al traguardo, dalla concorrenza, ancora da approvare in Parlamento, alla giustizia, che aspetta invece i decreti attuativi.

È l'allarme che lancia il ministro 5S per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà in caso di "dimissioni del governo" mentre è in corso il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle per decidere la linea da tenere sulla crisi in corso. Al palo resterebbe anche la riforma del fisco.