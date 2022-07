Draghi: 'Italia e Turchia partner, amici e alleati'

Il vertice intergornativo tra Italia e Turchia "indica la volontà comune di rafforzare la collaborazione: Italia e Turchia sono partner, amici alleati".Così il premier Mario Draghi al termine dell'incontro il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Italia e Turchia hanno firmato 9 accordi per "rafforzare la cooperazione". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante la conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo il terzo vertice intergovernativo Italia-Turchia che si è tenuto oggi ad Ankara. Il presidente turco ha fatto sapere che l'obiettivo per quest'anno è arrivare a un'interscambio economico di 25 miliardi di dollari.

"C'è la volontà comune di rafforzare la partnership tra Italia e Turchia, i due paesi lavorano insieme per una pace stabile e duratura" .Lo afferma Mario Draghi nel corso della conferenza stampa al termine del vertice con Erdogan. Draghi ha anche auspicato un rapido sblocco del trasporto delle derrate alimentari. Il premier ha tra l'altro ricordato i legami storici tra Italia e Turchia, primo partner commerciale nell'area del medio oriente.

Erdogan ha porto al premier Draghi le condoglianze per i deceduti della Marmolada in apertura della conferenza stampa dei due ad Ankara."Speriamo in una rapida guarigione dei feriti", ha detto il presidente turco