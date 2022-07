Governo: oggi telefonata Draghi-Conte. Lunedì l'incontro

Primo contatto, oggi, tra il premier Mario Draghi e il presidente dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. Secondo quanto spiegano fonti di Governo, nel pomeriggio, i due si sentiranno al telefono mentre si incontreranno lunedì prossimo.

"Il governo non rischia - ha detto ieri il premier in conferenza stampa - perché l'interesse nazionale e degli italiani è preminente. Il Governo è stato formato per fare e questa è la condizione che ha per fare. Il Governo non si fa senza i 5 stelle, questa è la mia opinione".



"I Cinque Stelle danno un contributo importante e sono certo che continueranno a darlo nei prossimi mesi. Conte ha confermato che non è intenzionato ad uscire dal governo e a dare l'appoggio estero quindi mi baso su questo", ha aggiunto Draghi.



"Il governo è nato con i 5 Stelle, non si accontenta di un appoggio esterno, perché valuta troppo il contributo dei 5 Stelle per accontentarsi di un appoggio esterno".

"Credo che questa vicenda" all'interno del M5s con gli attriti con Draghi "non sia rilevante, Credo che sia importante che Draghi rimanga, tenga la barra dritta, faccia le riforme e spenda soldi Pnrr". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di una iniziativa della Cgil a Roma.