Sala: "Mi interessa il futuro del Paese ma resterò sindaco di Milano"

"Sono il Sindaco di Milano e sicuramente continuerò a svolgere questo ruolo". Lo ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulle sue pagine social. "La politica ora è la mia vita, non è sempre stato così, credo per mia fortuna, perché ho avuto la possibilità di mettermi alla prova in altri mondi, e lo sarà certamente anche in futuro - ha aggiunto -. Per questo parlo con tutti e sono interessato al futuro del mio Paese".

Il post sulle pagine social del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arriva dopo giorni di indiscrezioni su un suo possibile ruolo da leader di un nuovo centro riformista e su un suo dialogo aperto con Luigi Di Maio, che ha appena rotto con il Movimento 5 stelle.

"Da tempo mi dedico alla questione ambientale - ha ricordato Sala nel suo post - . In questi ultimi anni mi sono confrontato con Ed Markey, il padre del Green New Deal, e con Al Gore. Ho imparato dai Verdi Europei. Ho guidato la task force mondiale di C40, per un 'Green and just recovery" - ha concluso -. E seguiterò ad impegnarmi in questo senso. Con il realismo che orienta la mia azione a Milano".