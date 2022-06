Scuola, Bianchi: '2,1 miliardi per trasformare 100mila classi'

"Oggi annunciamo 2,1 miliardi per trasformare 100mila classi sulle 300mila che abbiamo e renderle, quindi, strumentate come queste. Sto parlando da 0 a 18 anni". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, visitando a Bari l'Its Apulia Digital Maker, dove ha constatato l'elevato livello di tecnologie presenti nelle aule.

"Quindi, non soltanto l'1,5 miliardi (per la riforma dell'Its, ndr) - ha rilevato Bianchi -, non soltanto le risorse che stiamo mettendo per formare tutti i nostri insegnanti, non soltanto per capire cosa dicono quando parlano i ragazzi che la sanno più di noi, ma anche per un uso responsabile degli strumenti". "L'Its - ha concluso il ministro - fa bene ai ragazzi, ma fa bene anche alle imprese perché le obbliga a stilizzare i propri processi d'innovazione e trasforma ognuna delle persone che lavorano in un'impresa in un raccoglitore e sintetizzatore di capacità innovative, che quindi è in grado di trasferire".