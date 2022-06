Referendum: Swg, maggioranza elettori Lega-Fi astenuti

La maggioranza degli elettori di Fi si sono astenuti sui cinque referendum sulla giustizia, con piccole variazioni tra i quesiti, mentre per quanto riguarda la Lega la maggioranza degli elettori si è astenuta su due quesiti, con gli altri tre che hanno visto prevalere i votanti in due casi ed equivalersi in uno. E' quanto emerge in un sondaggio condotto oggi da Swg con rilevazione CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo di 3000 elettori residenti sul territorio italiano; i dati sono stati riponderati sulla base dei dati reali del Viminale.

Nel referendum sulla Legge Severino gli elettori di Pd e M5s si sono astenuti per il 73%, quelli di Fdi (che non sosteneva i referendum) per il 62%, quelli di Fi per il 68% e quelli della Lega per il 57%.

Sulla limitazione delle misure cautelari, gli astenuti del Pd sono stati il 78%, in M5s il 73%, in Fi il 71%, in Fdi il 60% e nella Lega il 59%.

Sul quesito sulla separazione delle funzioni gli elettori di Pd e M5s si sono astenuti al 76%, quelli di Fi al 73%, quelli di Fdi al 60%, quelli della Lega al 49%.

Sul quinto quesito, riguardante i membri laici nei consigli giudiziari, gli elettori di M5s si sono astenuti all'80%, quelli del Pd al 77%, gli elettori di Fi al 70%, quelli di Fdi al 61%, mentre quelli della Lega al 50%.