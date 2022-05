Biden: 'Intervento militare se la Cina invade Taiwan'

Gli Stati Uniti interverranno militarmente se la Cina tenterà di prendere Taiwan con la forza: il presidente Joe Biden è stato secco e diretto, rincarando con un accostamento all'Ucraina che Pechino "sta scherzando con il fuoco". Da Tokyo, nella conferenza stampa congiunta con il premier nipponico Fumio Kishida, le parole di Biden sono apparse un brusco cambio di rotta nei rapporti con Taipei che ha colto di sorpresa i consiglieri più stretti della Casa Bianca. A Biden era stata posta la domanda sulla disponibilità Usa a un coinvolgimento militare contro un tentativo di forza cinese per il controllo di Taipei, viste le perplessità americane sull'Ucraina. "Sì. Questo è un impegno che abbiamo preso. Siamo d'accordo con la politica della 'Unica Cina'", ha risposto il presidente. "Vi abbiamo firmato sopra e su tutti i relativi accordi presi da lì, ma l'idea che possa essere presa con la forza, solo presa con la forza, è puramente non appropriata". La reazione cinese è stata rabbiosa, come prevedibile.



"Nessuno dovrebbe sottovalutare la decisa determinazione, la ferma volontà e la forte capacità del popolo cinese di difendere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale", ha replicato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, dato che Taiwan "riguarda esclusivamente gli affari interni". Con una nota notturna, l'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale, ha rincarato che sono gli Usa a giocare con il fuoco usando la "carta Taiwan" per contenere la Cina, mettendo in guardia che "ne resteranno bruciati". La Casa Bianca ha cercato di minimizzare in un momento di forti tensioni sino-americane e un funzionario ha affermato che la posizione ufficiale è invariata, ricordando che "il nostro impegno ai sensi del Taiwan Relations Act è di fornire a Taiwan i mezzi militari per difendersi". Il governo americano, per chiarire i termini della questione, ha mantenuto la sua "ambiguità strategica" sull'uso della forza militare ad attacchi cinesi contro Taipei, adottata dopo che Washington nel 1979 trasferì il riconoscimento diplomatico su Pechino, facendo diventare ufficiosi i legami Usa-Taiwan. Lo scopo è dissuadere la Cina dall'aggredire Taiwan, ma anche l'isola dal cercare l'indipendenza: nessuna delle due parti può essere certa di un intervento americano a difesa dell'isola.



Il presidente Usa Joe Biden alza oggi dal Giappone il velo sull'Indo-Pacific Economic Framework (Ipef), l'ambizioso piano di investimenti e rafforzamento dei rapporti commerciali che farà aumentare la presenza Usa nell'area e getterà le basi del collegamento 'tra simili' nell'ottica del contenimento della Cina. "Ci saranno benefici economici concreti per i Paesi che vorranno partecipare", assicura Biden. Pechino parla invece di una "strategia destinata a fallire".

"Ci saranno benefici economici concreti per i Paesi che vorranno partecipare alla nuova alleanza economica nella regione Indo-Pacifico", ribadisce il presidente americano nell'incontro a Tokyo con il premier nipponico Fumio Kishida, a margine del summit bilaterale che precederà la riunione informale dei Quad con la partecipazione dei leader di India e Australia in calendario domani. Nella seconda e ultima tappa del suo viaggio in Asia, Biden ha ribadito che gli Usa sono determinati a difendere il Giappone, con il quale mantengono un'alleanza che considera la "pietra miliare" della pace e della stabilità nella regione

"La nuova piattaforma economica, sarà introdotta per ostacolare l'espansionismo della Cina, e porterà numerosi vantaggi per l'intera regione", ha aggiunto il presidente Usa a margine dell'incontro. All'inizio della riunione aperta alla stampa, Biden ha anche ringraziato il Giappone per essersi schierato con l'Occidente per preservare i valori democratici, assicurando l'applicazione di sanzioni a seguito dell'invasione della Russia in Ucraina.

Il premier Kishida ha auspicato una maggiore collaborazione tra i due Paesi per garantire la pace e la stabilità della regione Indo-Pacifico. "Ogni uso della forza per alterare l'ordine mondiale - ha continuato Kishida, non verrà tollerato".

All'Indo-Pacific Economic Framework (Ipef) hanno aderito 13 Paesi: lo ha annunciato Biden nella conferenza stampa congiunta a Tokyo con Kishida al termine del loro summit.

Biden ha inoltre affermato che sta "considerando" l'abolizione di alcuni dazi commerciali sulla Cina, sottolineando che non sono state imposte dalla sua amministrazione. "Non abbiamo imposto nessuna di queste tariffe", ha risposto nella conferenza stampa congiunta. "La loro revoca è una misura in esame", ha aggiunto.

La strategia Indo-Pacifica degli Stati Uniti sulla formazione delle "piccole cricche in nome della libertà e dell'apertura" ha il solo scopo di contenere la Cina ed è destinata a fallire. Lo dice il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, aggiungendo che se l'Indo-Pacific Economic Framework (Ipef), l'ambizioso piano d'investimenti e rafforzamento dei rapporti commerciali nell'area che il presidente americano si appresta a lanciare oggi a Tokyo, "diventa uno strumento politico per gli Usa per salvaguardare la propria egemonia economica regionale ed escludere deliberatamente Paesi specifici, sarebbe su una strada sbagliata".