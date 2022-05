A 34 anni dalla morte di Tortora otto ore di maratona

Otto ore di maratona per ricordare Enzo Tortora: l'evento organizzato davanti a Montecitorio e trasmesso in diretta da Radio Leopolda in occasione del 34esimo anniversario della morte del conduttore e politico.

Alla maratona hanno partecipato anche diversi altri esponenti politici e deputati, fra cui il presidente di Italia viva Ettore Rosato, il sottosegretario al ministero degli Esteri, Benedetto Della Vedova (Più Europa) e il sottosegretario al ministero dell'Interno, Ivan Scalfarotto (Italia Viva). Presenti anche esponenti dei Radicali, come la tesoriera Irene Testa, e l'attore Massimo Wertmuller.

"Il 18 maggio 1988 se ne andava Enzo Tortora. Ricordarlo, ricordare la terribile vicenda giudiziaria e umana che lo ha visto travolto, trasformandolo in un mostro da sbattere in prima pagina, colpevole prima ancora di essere giudicato, è un dovere di tutti noi. Italia Viva con Radio Leopolda lo ha voluto fare con una maratona in piazza Montecitorio. Un modo non solo per rendere omaggio ad una persona perbene, ma anche per tenere viva la sua battaglia, quella per una giustizia più giusta, che dopo 30 anni è ancora lontana dall'essere vinta". Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato in occasione della maratona "In ricordo di Enzo" in diretta su Radio Leopolda da Piazza di Montecitorio".