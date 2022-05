Niente carcere per i figli di madri detenute, la Commissione dà l'ok

Via libera della commissione Giustizia della Camera alla proposta di legge che impedirà ai bambini, figli di madri detenute, di andare in carcere. Il testo è ora pronto per l'Aula, dove approderà nel mese di maggio. "Una legge fortemente voluta dal Partito Democratico, grazie all'impegno del primo firmatario, il deputato dem, Paolo Siani, che raccoglie gli appelli, le indicazioni, le richieste di tante associazioni, pediatri e pedagogisti", sostiene il capogruppo Pd in commissione Giustizia alla Camera, Alfredo Bazoli. "Mai più bambini dietro le sbarre - aggiugne - mai più minori costretti a scontare le colpe dei genitori".

