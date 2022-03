Ucraina, Zelensky alla Francia: 'Aiutateci a vincere questa guerra contro la libertà, la fraternità, l'uguaglianza'

Parlamentari francesi in piedi per accogliere il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che interviene in videoconferenza dinanzi al parlamento della Francia a Camere riunite. L'intervento del presidente ucraino è atteso dopo gli interventi introduttivi del presidente del Senato, Gérard Larcher e del presidente dell'Assemblea Nazionale, Richard Ferrand, che hanno entrambi espresso grande ammirazione per Zelensky. "Dopo quasi un mese di guerra gli ucraini si battono in modo eroico contro l'aggressione russa", ha detto Ferrand, garantendo a Zelensky tutto il sostegno della Francia.

La Francia deve aiutare l'Ucraina a porre fine a questa "guerra contro la Libertà, l'Eguaglianza e la Fraternità", lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, citando dinanzi al parlamento francese i tre valori fondamentali della République che - ha osservato - hanno "reso l'Europa unita". Dinanzi ai parlamentari d'Oltralpe, il presidente ucraino ha denunciato i crimini di guerra contro l'esercito russo che "brucia tutto" quanto incontri in Ucraina, portando "terrore". E' poi tornato a chiedere "maggiore sostegno" della Francia e dell'Europa affinché "la libertà non perda" questa questa guerra contro la Russia di Vladimir Putin.

"Siamo molto riconoscenti per gli sforzi del presidente Macron", ha continuato Zelensky, facendo riferimento alle "rovine di Verdun" per denunciare le devastazioni perpetrate dall'esercito russo a Mariupol. Zelensky ha quindi chiesto un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime ucraine."Aspettiamo dalla Francia, dalla vostra leadership, il ripristino della sovranità territoriale dell'Ucraina", ha proseguito.

Il presidente Zelensky, nel corso del suo intervento in videoconferenza dinanzi al Parlamento francese, ha accusato Renault, Auchan e Leroy Merlin di farsi "sponsor della macchina di guerra della Russia". "Le aziende francesi devono lasciare il mercato russo. Renault, Auchan, Leroy Merlin e altri devono cessare di essere sponsor della macchina da guerra della Russia", ha dichiarato Zelensky dinanzi ai deputati e ai senatori francesi.

