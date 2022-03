L'Aula del Senato conferma la fiducia al governo approvando con 191 sì, 33 no e nessun astenuto, il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione del decreto in materia di sostegno alle imprese e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il provvedimento, in scadenza il 28 marzo, passa alla Camera dove il governo porrà la fiducia il 22 marzo dopo le 17. L'esame del testo avrà inizio in Aula dalle 13.30..