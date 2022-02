I partiti si compattano sul governo, Letta loda Draghi

"Siamo determinati a lavorare perché il governo Draghi completi il suo lavoro senza ambiguità. E' impegno che ci prendiamo. Draghi ha fatto bene: ci sono temi negoziabili da quelli non negoziabili e su questi va bene mettere la fiducia". Così il leader del Pd, Enrico Letta, lasciando il congresso di Azione. "Mario Draghi ha fatto bene" a strigliare i partiti. "Lo invito a essere determinato".

"Serve un governo che decida, una democrazia che aiuti la crescita senza pensare a tornaconti elettorali. Serve un importante impegno di riforme: da vent'anni abbiamo avuto cambi di maggioranze, solo in questa legislatura un campionario incomprensibile per i nostri osservatori esteri. Ma ora al di là delle baruffe quotidiane i richiami che vengono sull'aggiornamento delle istituzioni siano ineludibili, penso ai tre poteri, ma anche al rapporto tra governo e parlamento". Così il ministro per lo Sviluppo economico e vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, in collegamento con il Congresso di Azione.