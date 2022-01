Lega: addio Radio Padania, da domani c'è Radio Libera

Dopo 25 anni dall'inizio delle trasmissioni la voce della Lega Nord Radio Padania Libera, poi diventata Rpl, da domani 20 gennaio si chiamerà Radio Libertà. A dirigere la radio che avrà come logo una R azzurro cielo, un simbolo del microfono rosso e la parola libertà in bianco sarà l'attuale direttore di Rpl Giulio Cainarca e sono confermati anche gli speaker.

E venerdì, in trasmissione, ci sarà anche il segretario della Lega Matteo Salvini.

"Il nostro credo? Essere la voce di chi non è mainstream, perché per noi essere liberi vuol dire partecipare, come cantava Giorgio Gaber nel 1972", spiega il direttore. "Anche se molti credono di poter 'comunicare' e 'partecipare' sui social - aggiunge -, noi siamo convinti che la radio sia ancora quel mezzo davvero in grado di parlare a tutti e dare spazio alle mille sfaccettature di un mondo complesso, nel quale non è mai tutto nero o tutto grigio".

La radio sarà accessibile sui canali 740 del digitale terrestre e sul nuovo 252 (dove ci potrete anche vedere con la smartTv), attraverso la radio digitale DAB, il sito www.radioliberta.net, e infine le nostre pagine Youtube e Facebook.