Franco Frattini presidente Consiglio di Stato

Franco Frattini è il nuovo presidente del Consiglio di Stato. Lo si apprende in ambienti parlamentari.





"Auguri Franco Frattini. La sua caratura di giurista, il suo tratto di gentiluomo saranno preziosi alla guida dell'alta giurisdizione cui è chiamato, tanto importante perchè vertice della giustizia amministrativa ma anche deposito di sapere per il governo e le istituzioni". Lo scrive in un tweet il senatore del Pd Gianni Pittella dopo la nomina di Frattini alla presidenza del Consiglio di Stato.

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Franco Frattini, neo Presidente del Consiglio di Stato. Le competenze e la professionalità che lo contraddistinguono saranno certamente un valore aggiunto importante per la guida di un settore fondamentale per la crescita del Paese, quale è la giustizia amministrativa". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e ex Presidente del Senato, Renato Schifani