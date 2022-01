Speranza, 194 milioni di green pass scaricati ad oggi in Italia

"A questa mattina sono 194 milioni i green pass scaricati in Italia". Lo ha detto il ministro della salute Speranza nel question time alla Camera. I green pass scaricati riguardano le tre tipologie: Guariti, vaccinati e tamponi. Il "Governo continuerà a puntare su questo strumento in maniera significativa", ha aggiunto.

"Siamo in una fase epidemica nuova, con Omicron abbiamo una grande crescita dei casi, in tutta Europa. Monitoriamoin primis il dato delle ospedalizzazioni: il rapporto casi-ospedalizzazione è radicalmente cambiato grazie alle vaccinazioni. Questa mattina siamo arrivati all'89,58 per cento di prime dosi: ieri il numero più alto di vaccinazioni, circa 700 mila dosi somministrate" ha spiegato Speranza.ù

Procecedura in corso per portare a regime "un doppio automatismo" per il Green pass in caso di guarigione dal Covid-19. "Un automatismo di sospensione della vigenza della validità del Green pass dinanzi ad un caso di positività e al tempo stesso però a uno stop di questa sospensione quindi sostanzialmente una riattivazione del Green pass in caso di tampone negativo dopo una fase di positività. È una procedura che è in corso". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Question time alla Camera rispondendo all'interrogazione sul funzionamento della certificazione verde in relazione ai casi di avvenuta guarigione.

L'obbligo di vaccino sopra i 50 anni ha l'obiettivo di ridurre l'area dei non vaccinati che sono particolarmente esposti a malattia grave e ospedalizzazione. Quel 10% di non vaccinati comporta i due terzi degli ingressi in terapia intensiva e il 50% in area medica. Ridurre l'area dei non vaccinati significa abbassare la pressione sugli ospedali, salvare vite umane e consentire al Paese di ripartire dal punto di vista economico e sociale". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al Question time.

Il ministero della Salute invierà un elenco per indicare gli inadempienti all'obbligo vaccinale per gli over 50 nel pieno rispetto della privacy. E' in sintesi quanto dichiarato dal ministero della salute Roberto Speranza nella question time alla Camera. Anche l'agenzia delle Entrate - ha detto - tratterà esclusivamente per gli obblighi assegnati. Ci sarà - ha aggiunto Speranza - anche la possibilità di un contraddittorio come previsto dai principi costituzionali.