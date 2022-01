Sassoli: riunione in raccoglimento della segreteria Pd. Letta: 'Avanti sulla sua eredità'

"Mi sento di dire che il nostro partito vuole con impegno e determiazione portare avanti le battaglie di David, le sue bandiere come la difesa dei diritti umani e della democrazia, l'attenzione ai piu deboli. Per noi oggi comincia pagina nuova per portare avanti i suoi valori, il suo credo e impegno". Così il segretario Pd Enrico Letta apre la segreteria dem al Nazareno esprimendo lo sgomento del partito per la scomparsa di Sassoli. "A nome del Pd - afferma Letta - voglio ringraziare Mattarella e Draghi per le parole espresse. Nelle prossime ore organizzeremo momenti di ricordo e iniziiative che diano seguito a queste eredità enorme che David ci lascia, continueremo la sua battaglia per portare avanti quella eredità che ci lascia, sarà difficile essere alla altezza di quello che ha fatto".