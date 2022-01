Di Maio in Tunisia con tampone molecolare negativo

"Anche in occasione della missione in Tunisia dello scorso 28 dicembre il ministro Di Maio, come da prassi prima di ogni missione, ha effettuato un tampone, che in data 27 dicembre ha dato esito negativo. Anche un precedente tampone, fatto il 24 dicembre, era risultato negativo. Al rientro dalla missione, come da consuetudine, Di Maio ha effettuato un nuovo test, risultato positivo (con carica bassa). A quel punto il ministro si è immediatamente messo in quarantena. Il successivo tampone, eseguito 24 ore dopo, ha confermato la positività". Lo comunica lo staff di Di Maio.