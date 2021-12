Manovra al via in Commissione Camera, verso fiducia domani

E' in corso in Commissione Bilancio alla Camera l'iter della Legge di Bilancio, illustrata dalla relatrice Daniela Torto (M5s). Nell'ufficio di presidenza che ha preceduto la seduta è stato stabilito un calendario che consente di portare in Aula il testo domani pomeriggio, così da poter porre la questione di fiducia tra le 18 e le 19. Il voto si terrà il giorno successivo, poi si passerà all'esame degli ordini del giorno e a voto finale. Essendo il testo blindato sta diventando politicamente sensibile il tema degli ordini del giorno che i gruppi intendono presentare.

"La Commissione Finanze della Camera, col sostegno di tutti i gruppi di maggioranza, ha deliberato di non esprimere il proprio parere di competenza alla Commissione Bilancio sul Disegno di Legge di Bilancio 2022". Lo annuncia il presidente della Commissione Luigi Marattin (Iv) che protesta contro le "poche ore" con le quali la Commissione dovrebbe pronunciarsi.

"Il rispetto delle istituzioni - dice Marattin - e il rispetto verso il lavoro di sei mesi che questa stessa commissione ha svolto nel 2021 per preparare il terreno alla riforma fiscale, ci impone di rispondere semplicemente 'no, grazie' quando ci si chiede di esprimerci in poche ore su un provvedimento del genere".

"Non è possibile rimanere anche solo un minuto in più - conclude - senza che le forze politiche si pongano il problema di riformare il funzionamento delle istituzioni di questa Repubblica".