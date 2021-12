Violenza donne: carcere per chi manomette braccialetto

Nuova ipotesi di fermo per i reati di stalking e violenza sessuale. Una stretta decisa sull'ammissione condizionata della pena, che sarà possibile solo se il reo abbia compiuto un percorso di recupero. Carcere per chi manomette il braccialetto elettronico e obbligo di informare la vittima se il suo aggressore sta per essere scarcerato. Ci sono anche queste misure nel disegno di legge sulla violenza contro le donne, che stamattina va in Consiglio dei ministri. Un testo frutto del lavoro delle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia , Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Erika Stefani.

Dopo il Consiglio dei ministri, si terrà una conferenza stampa per la presentazione delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. Interverranno le Ministre del Governo.

LA DIRETTA