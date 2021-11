Governo: Berlusconi, stia in carica fino a fine emergenze

Dibattito sempre aperto tra i partiti sul tema del Quirinale. "L'Italia non può permettersi di perdere Mario Draghi. Anche perche' il 2022, al di là delle scelte che la politica farà sul Quirinale, è l'anno in cui si avvierà il dibattito sul nuovo Patto di stabilità", ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Festa del Foglio. "Saremo i primi a collaborare lealmente all'attività di questo governo, che deve rimanere in carica per tutto il tempo necessario, fino al 2023, fin quando saremo usciti dall'emergenza. Allora si potrà tornare alla naturale alternanza fra due schieramenti in competizione fra loro", ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una riunione del partito a Villa Gernetto di Lesmo, in Brianza.

"La Costituzione quando mette una soglia cosi' alta per eleggere il Presidente della Repubbica dice che il presidente va trovato in un campo condiviso. Non ho alcun dubbio che va trovata una persona che sia capace di esprimere l'Unita' del paese, ancora di piu' in questo momento cosi difficile. Non si puo' partire che dall'indicazione di un consenso piu' alto possibile". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso del suo intervento alla Festa dell'Ottimismo de Il Foglio, in corso a Palazzo Vecchio.