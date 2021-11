Conte, meglio Draghi a Chigi, legislatura da finire

L'obiettivo di questa maggioranza allargata è quello di attuare il Recovery plan e il punto di equilibrio del governo è Mario Draghi. La legislatura quindi non si può interrompere prima della sua scadenza naturale del 2023. Giuseppe Conte esplicita con estrema chiarezza il suo pensiero - e quello della stragrande maggioranza dei parlamentari grillini - su La7 spiegando anche di avere con il premier un rapporto "schietto e franco" e di aver ricucito i rapporti personali con Beppe Grillo. "Il nostro sostegno al governo nasce per mettere in protezione il Paese" e attuare "il Pnrr, premette il pèresidente del MoVimento aggiungendo di "non avere nessuna preclusione per Mario draghi al Quirinale". Ma ci sono in piedi "obiettivi che non sono ancora stati raggiunti e la stabilità del governo non può non essere un obiettivo prioritari. Draghi infatti é il punto di equilibrio di un sistema politico. La legislatura deve finire perché l'obiettivo prioritario é la realizzazione del PNRR per il quale ci siamo strenuamente battuti. Che Draghi rimanga a Palazzo Chigi é la via prioritaria. Draghi non é fungibile". La precisazione del leader del maggior gruppo parlamentare di questa legislatura pianta un paletto importante nel dibattito ormai già caldissimo sull'elezione del nuovo presidente della Repubblica, soprattutto nell'indicare ai suoi che non ci saranno certo elezioni anticipate determinate dal M5s.

Ma se il dibattito sul Colle impazza a Roma la partita di Conte si gioca anche a Bruxelles. La svolta potrebbe arrivare già prima di Natale e, qualche anno fa, in pochi l'avrebbero prevista: l'ingresso del M5S nel gruppo dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo. A Bruxelles se ne parla da tempo ma la prolungata vacatio alla leadership dei 5 Stelle, i tentennamenti del Pd e dello stesso Movimento hanno costantemente rinviato l'ingresso dei pentastellati in un gruppo che, oltre ai Dem, vede tra le sue file il Psoe spagnolo o l'Spd tedesco. La partita, tuttavia, ancora non si è chiusa. Anzi, il rischio che naufraghi ancora una volta ha una sua concretezza, alimentato dalle tensioni interne che accompagna da mesi l'avvicinamento del M5S al centrosinistra e da un problema di cariche nell'ambito del Parlamento Ue. E' stato direttamente il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, qualche giorno fa, ad imprimere un'accelerazione che vede anche Giuseppe Conte sulla stessa linea. "In Europa dobbiamo stare con i progressisti", erano state le parole del titolare della Farnesina a Il Mattino.

E oggi Giuseppe Conte conferma, anche le difficoltà: "sono d'accordo con Di Maio, che ha dato atto di un percorso, non ha dato un annuncio. Darò io l'annuncio quando si concretizzerà questo passaggio e quando matureranno tutte le condizioni ma ci sono delle valutazioni in corso da tempo, abbiamo rafforzato la direzione progressista e i 5 Stelle possono dare un contributo di originalità". Anche perché, con la scadenza delle presidenze di commissione a dicembre e, successivamente, dello stesso David Sassoli, il tempo stringe. e i nodi restano. Il Movimento, infatti, staziona nel marginale gruppo dei non iscritti ma può, allo stesso tempo, vantare una vicepresidenza, occupata da Fabio Massimo Castaldo. L'ingresso nel gruppo S&D, soprattutto se a gennaio Sassoli lascerà la presidenza, annulla di fatto la possibilità che Castaldo resti dov'è. E l'esponente romano del Movimento, anche per eventuali ruoli alternativi, deve comunque guardarsi dalla concorrenza interna, a partire da Tiziana Beghin, una dei 7 saggi del nuovo Statuto. Il rapporto tra Pd e M5S è ancora piuttosto nebuloso. Sul fronte dei Dem, tuttavia, l'apertura c'è. Dal Nazareno confermano che la discussione è in corso laddove il capodelegazione a Strasburgo, Brando Benifei, aggiunge che nuovi confronti ci saranno in settimana.