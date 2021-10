Ddl Zan, M5s-Misto-Leu: non partecipiamo a tavolo Ostellari

"Il Movimento 5 Stelle e il Gruppo Misto/Leu non parteciperanno al tavolo indetto per le ore 17 dal presidente Andrea Ostellari. Siamo assolutamente favorevoli e disponibili al confronto, ma il presupposto indispensabile per un serio dialogo è quello di ritirare la cosiddetta tagliola della richiesta del non passaggio agli articoli, dal momento che determinerebbe l'affossamento del provvedimento stesso". Lo affermano in una nota il presidente del Gruppo M5s Ettore Licheri e Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, al termine del proficuo incontro con il deputato Alessandro Zan e la capogruppo del Pd a Palazzo Madama Malpezzi.

"Se passasse la tagliola sarebbe una sconfitta per il Paese, non voglio nemmeno prefigurare questo scenario. Chiedo che Lega, Fi e FdI la respingano per poi trovare una mediazione", ha detto il deputato del Pd, Alessandro Zan, parlando con i giornalisti davanti al Nazareno. Domani il ddl Zan arriva al Senato, con la richiesta di Lega e Fdi di votare il 'non passaggio al voto degli articoli".