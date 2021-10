Scuola, quarantena ridotta ai solo contatti stretti

Quarantena ridotta e solo per i contatti stretti del positivo: Sarebbe questo, secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, l'orientamento del governo per quanto riguarda la gestione dei casi di Covid nelle scuole. "Dobbiamo assolutamente rivedere la questione legata alla quarantena", ha detto a 'Radio Anch'io' su Radio Rai, e per farlo l'orientamento dell'esecutivo è di "non far scattare più la quarantena per tutta la classe di fronte a un caso positivo ma solo per gli studenti che sono stati a più stretto contatto con il positivo" e di "ridurre i termini" dell'isolamento, poiché "siamo di fronte a ragazzi vaccinati".