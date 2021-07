Gb: sorella di Jo Cox vince stesso seggio Labour

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Il partito laburista britannico mantiene il seggio di 'Batley and Spen' , nel West Yorkshire, e ad essere eletta nelle suppletive tenute ieri è la sorella minore di Jo Cox, deputata laburista uccisa nel 2016 da un estremista di destra, che per soli 323 voti ha battuto il candidato conservatore Ryan Stephenson.

Una vittoria risicata per il seggio che resta laburista dal 1997 ma che fa comunque esultare il leader Labour Starmer, il quale ha parlato di un "risultato fantastico per la brillante e coraggiosa" Kim Leadbeater. C'era in effetti il timore che la consultazione -indetta per sostituire Tracy Barbin eletta sindaco di West Yorkshire lo scorso maggio- potesse confermare la recente devastante tendenza che ha visto il Labour crollare anche nelle sue roccaforti del cosiddetto 'red wall' - il 'muro rosso' - con l'ultima debacle nelle suppletive di Hartlepool lo scorso maggio. Ma l'elemento altamente emotivo nella consultazione elettorale di ieri è stata la candidatura della sorella minore di Jo Cox che nel giugno 2016, all'età di 41 anni, fu uccisa da un estremista destra: un episodio che lasciò il Regno Unito sotto shock in uno dei momenti di massima tensione degli ultimi decenni nel Paese, a pochi giorni dal voto sulla Brexit. (ANSA).