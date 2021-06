Conte: "Polemica strumentale sulla visita ai rappresentanti della Cina, Nato e Ue pilastri"

Sulla visita ai rappresentanti della Cina ci sono state "polemiche strumentali che l'hanno caricata, non è la prima visita che avrei fatto (ieri non ho potuto raccogliere questo invito....), non è la prima volta che incontro ambasciatori, è normale che un leader esponga la propria proposta alle altre Nazioni, non caricherei assolutamente di significati". Lo ha detto Giuseppe Conte a "Mezz'ora in più", su Rai Tre. "L'alleanza Atlantica è un pilastro, così come L'Ue. Il fatto di poter dialogare anche con asiatici importanti come la Cina è di utilità per tutti, ovviamente nel contesto dell'Unità atlantica e dell'Ue".

Il doppio mandato "non è nello statuto e non sarà nel nuovo statuto, è nel codice etico, quando affronteremo il codice etico ce ne occuperemo. C'è la posizione di Grillo, da considerare, mi assumerò la responsabilità di formulare una proposta nel quadro della ragionevolezza e poi coinvolgeremo gli iscritti", ha aggiunto Conte.