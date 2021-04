Zaki: Della Vedova, governo avvia verifiche per cittadinanza

"Il governo darà seguito all'impegno preso in Parlamento con un ordine del giorno approvato a larghissima maggioranza, e a cui il governo ha dato parere favorevole, avviando le verifiche necessarie per il conferimento della cittadinanza a Patrick Zaki". Così il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, interpellato dall'ANSA, che aggiunge: "per altro ci stiamo adoperando perché sia mantenuto con altri Paesi dell' Ue il 'trial monitoring', affinché a Zaki siano pienamente garantiti i diritti della difesa".

Quanto ai tempi , "la prossima settimana cominciamo a lavorare sulle verifiche necessarie", assicura Della Vedova.