Israele: parata aerea celebra 73/0 anniversario Indipendenza

(ANSA) - TEL AVIV, 15 APR - Con la tradizionale parata area Israele ha festeggiato il 73/0 anniversario dell'Indipendenza nazionale che, quest'anno, si è abbinata ad una ritrovata libertà dal covid dopo la massiccia campagna vaccinale. Migliaia di persone in tutto il Paese hanno assistito alle evoluzioni di F-15, F-16, F-16I ed F-35. Accanto a loro gli aerei Lavi da addestramento, i C-130, i Boeing di rifornimento in aria, gli elicotteri Black Hawk, Sea Stallion, Panther e Apache. Applausi a scena parte ai 4 aerei acrobatici che hanno disegnato in cielo un enorme cuore.

Alle 8.45 (ora locale) jet militari sono passati a Gerusalemme sulla residenza ufficiale del presidente Reuven Rivlin prima della cerimonia durante la quale a 120 soldati è stata assegnata la Medaglia di Distinzione.

Da ieri sera - la Festa secondo il calendario lunare è cominciata al tramonto - le strade si sono riempite di gente come non si vedeva da tempo, grazie alla rimozione di gran parte delle restrizioni. Le feste sono durate fino a notte inoltrata ed oggi la spiaggia di Tel Aviv era gremita di bagnanti. (ANSA).