'Sud-Progetti per ripartire', il premier Draghi apre l'evento

E' partita la campagna d'ascolto, fortemente voluta dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, per raccogliere segnalazioni, progetti, esperienze in vista dell'elaborazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, della definizione dell'accordo di partenariato e che contribuiranno a orientare l'azione del ministero nei prossimi mesi.





La campagna è aperta a tutti: amministratori, imprenditori, titolari di enti e associazioni sul territorio, semplici cittadini. Sul sito del ministro è online il form per dare il proprio contributo http://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/sud-progetti-per-ripartire/spazio-alle-vostre-proposte. Il tutto rientra nel percorso di ascolto avviato dal ministro Carfagna che culminerà nella due giorni "Sud-Progetti per ripartire" di oggi e domani. Una consultazione pubblica, organizzata tutta da remoto, che sarà aperta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi alle ore 9.30, cui seguirà un breve intervento del ministro Carfagna, e verrà conclusa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco domani alle ore 12. All'evento prenderanno parte tutti i presidenti delle Regioni del Sud, i sindaci delle città metropolitane del Mezzogiorno, esperti e studiosi del Meridione. Il programma completo della due giorni è consultabile a questo link http://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/sud-proget ti-per-ripartire/due-giorni-di-ascolto-e-confronto/, sempre a questo link sarà visibile dalle 9.30 la diretta streaming dell'evento.