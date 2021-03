Pd: Zingaretti, rispetterò le scelte dell'assemblea

"Qualsiasi scelta farà l'assemblea la rispetterò". Lo ha detto il segretario dimissionario del PD Nicola Zingaretti durante l'inaugurazione di un playground alla periferia di Roma. "Il tema non è un mio ripensamento. Ma mi auguro che il mio gesto aiuti il PD a ritrovare la voglia di discutere anche con idee diverse ma con più rispetto e efficacia", ha aggiunto.

"Salvini stia tranquillo, il governo Draghi è forte e solido, andrà avanti e troverà il Pd al 1000 per 1000 per portare avanti il programma", ha detto il segretario del PD Nicola Zingaretti. "Io ce l'ho messa tutta ma non c'è l'ho fatta a cambiare questo clima. Ho fatto un passo di lato, non scompaio", ha ribadito Zingaretti



"Leggetevi lo statuto. Non è previsto". Così il segretario dimissionario del PD Nicola Zingaretti ha risposto a chi lo ha interpellato sulla eventualità che l'assemblea dem rigetti le sue dimissioni.



Si riunirà alle 12 la segreteria nazionale del Pd, con la partecipazione dei segretari regionali. Alla riunione, a quanto si apprende, non prenderà parte Nicola Zingaretti, che ieri ha annunciato le dimissioni. L'incontro sarà presieduto dal vicesegretario Andrea Orlando.