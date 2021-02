Editoria: Open sbarca su Twitch

Dopo aver appena festeggiato i due anni dal lancio, Open, il giornale online fondato da Enrico Mentana e diretto da Umberto La Rocca, arriva anche su Twitch.

Giovedì 18 febbraio alle ore 21 andrà in onda il primo di una serie di appuntamenti settimanali, che inaugurano lo sbarco delle testate generaliste italiane sulla piattaforma di livestreaming più popolare tra Millennials e Gen Z.

Un esperimento non casuale, pianificato da tempo e frutto di una scelta precisa: sperimentare nuovi linguaggi per avvicinare i più giovani all'informazione, nello stesso spirito che nel dicembre 2018 ha convinto Enrico Mentana a creare e finanziare Open, l'impresa sociale senza scopo di lucro che fa capo all'omonimo giornale e che dà lavoro a 30 giovani giornalisti.

Ambientalismo, comicità, scienza, musica, Esport, fumetti, queerness. Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel ricco palinsesto del nuovo canale Twitch di Open, che aprirà la prima puntata con due ospiti d'eccezione: il suo fondatore, Enrico Mentana, e lo youtuber Dario Moccia.