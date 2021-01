La 'sfida' di Conte al Senato, il film della giornata

Giornata decisiva quella di oggi per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo lo strappo dei giorni scorsi di 'Italia Viva' di Renzi. Dopo aver incassato ieri alla Camera la fiducia per il suo Esecutivo con una maggioranza di 321 sì (259 no e 27 astenuti), oggi punta ad ottenere un buon risultato anche a Palazzo Madama dove i numeri si annunciano però piuttosto 'risicati'.

Il film della giornata

ore 9.30 - Prende posto ai banchi del governo accanto ai ministri Franceschini, Speranza, Guerini, Bonafede, Di Maio, Lamorgese, D'Incà e Amendola e comincia il suo intervento. L'Aula è piena. Sugli scranni si notano, tra gli altri, Matteo Salvini e Matteo Renzi. Ribadisce gli impegni del suo Governo e tutti gli appuntamenti internazionali che lo attendono a breve. Torna a sostenere l'importanza di una riforma della legge elettorale in senso proporzionale e della necessità di bloccare le "derive sovraniste e nazionaliste". Ma soprattutto sottolinea la gravità della pandemia e l'importanza di un fronte coeso per contrastarla. E lancia un appello ai 'volenterosi' a "rimarginare la ferita" che si è aperta "con la crisi" di governo provocata da Renzi. Il suo discorso, che dura circa un'ora, è sottolineato da 31 applausi.

ore 10.40 - Ma un grande applauso, con tutti i senatori e i componenti del Governo in piedi a cominciare dal premier Conte, è dedicato a Liliana Segre quando entra in Aula. La senatrice a vita ha deciso, infatti, nonostante il veto dei medici, di venire a Roma a votare la fiducia all'Esecutivo colpito da una "crisi incomprensibile".

0re 10.45 - Il primo a prendere la parola dopo l'intervento di Conte è il senatore Pier Ferdinando Casini che annuncia la sua fiducia all'Esecutivo. Il dibattito impegna l'Assemblea di Palazzo Madama fino alle 12.30. Poi, dopo la sanificazione dell'emiciclo, riprenderà alle 13.30 fino alle 16.30. Conte replicherà intorno alle 17.30, e poi per un'ora e mezza circa ci saranno le dichiarazioni di voto. Il voto di fiducia dovrebbe avere inizio intorno alle 19.30 e dovrebbe concludersi intorno alle 20.30.