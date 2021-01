La crisi di governo. Caccia a responsabili in vista del voto di lunedì IL PUNTO

Continua con determinazione da parte del premier Giuseppe Conte la ricerca di un gruppetto di responsabili in vista dei voti parlamentari di lunedì e martedì sulla fiducia al governo. E nelle indiscrezioni giornalistiche sembra strutturarsi anche l'idea di Conte di proiettarsi in futuro sulla creazione di un nuovo movimento politico.

Dopo l'euforia di ieri, il clima della giornata è più riflessivo e molti dei nomi indicati dai media come responsabili smentiscono o si tengono coperti. "Noi abbiamo segnali di attenzione da molti parlamentari", dice però il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ribadendo come, al momento, "ricucire con Renzi sarebbe velleitario".

E non saranno singoli senatori quelli che martedì si uniranno a sostegno dell'esecutivo: "se si manifestasse una disponibilità - osserva sempre Orlando - lo si realizzerà in una cornice politica, ci sarà un'adesione che deriva da una valutazione del quadro politico e europeo".

Intanto Matteo Salvini, riunito nell'ennesimo vertice di centrodestra, assicura che non sarà così facile per Conte trovare i numeri visto che diversi parlamentari sarebbero invece pronti a passare con la Lega.

Mentre al Nazareno si riuniscono con Andrea Orlando - pare per parlare di Recovery plan - i ministri del Pd Gualtieri, Amendola e Provenzano, il Movimento cinque stelle continua a fibrillare a causa di un documento di 13 parlamentari che chiede un cambio di passo e sembra minare l'unità.