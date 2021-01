Covid: Salvini, 'diamo voce a #Ioapro', si parte venerdì'

"Basta Conte, Renzi..Ora parliamo di vita vera: dobbiamo essere cauti, portate le mascherine, distanze, ma c'è anche di diritto al lavoro e alla vita, altrettanto sacrosanto. Ora mi collego con Umberto animatore dell'iniziativa 'Ioapro', che già spopola in rete. Offro questo spazio a loro". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Fb.

"E' una iniziativa che non è portata avanti da fuorilegge, nè da negazionisti, ma da migliaia di uomini e donne, piccoli imprenditori, artigiani, che vogliono pagare la gente, che vogliono lavorare. Si parte venerdì. Avranno - assicura Salvini - dei protocolli molto rigidi, ma non ce la fanno più. Dicono che non riescono a pagare i fornitori, basta zone gialle, arancioni".

"In sessantamila locali, tra bar e ristoranti siamo pronti ad aprire venerdì, siamo tanti grazie al tam tam sulla rete. Non è una protesta ma abbiamo la necessità di aprire". Così Umberto, un ristoratore in collegamento con il leader della Lega, Matteo Salvini, su Fb. "Hanno aderito 48 città, ci sono già tantissimi clienti che ci chiedono di riaprire", aggiunge Umberto. "Ci stiamo tutelando con una task force di avvocati per difendere noi e i clienti. Prenderemo la multa e poi la manderemo ai nostri legali, quindi faremo ricorso". Così Umberto, animatore della campagna "Ioapro", collegato con il leader della Lega, Matteo Salvini, su Fb.

"Salvini, ex ministro degli Interni, istiga alla disobbedienza strumentalizzando la sofferenza di una categoria in forte difficoltà come quella dei ristoratori. È il metodo Trump ed io credo sia molto pericoloso oltre che irresponsabile". Lo scrive su Twitter Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico, a proposito del sostegno del leader leghista alla campagna #ioapro.

