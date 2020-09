Expo Dubai: domani all'ANSA forum su diplomazia culturale

La diplomazia culturale dell'Italia e il ruolo della cultura come strumento di dialogo a Expo 2021, in programma a Dubai dall'ottobre 2021 a marzo 2022, saranno al centro del Forum Ansa di domani alle 15.00. Per l'Italia sarà un'opportunità importante per rafforzare ulteriormente quell'operazione di diplomazia culturale che caratterizza la sua azione internazionale.

Al forum parteciperanno: in studio il Commissario Italia per Expo Dubai 2020, Paolo Glisenti; la sottosegretaria ai Beni Culturali con delega a EXpo 2020, Lorenza Bonaccorsi. In collegamento da Abu Dhabi, Ida Zilio Grandi, direttrice dell'Istituto di Cultra ad Abud Dhabi e da Venezia il presidente di Anica ed ex ministro dei Beni Culturali Francesco Rutelli.

Modera il dibattito, che si potrà seguire sul sito ANSA.it e sui canali social dell'agenzia, il vice direttore Stefano Polli.