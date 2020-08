Doppia preferenza: Conte, su dl ci sia unanimità Parlamento

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Rivolgiamo adesso un appello a tutte le forze parlamentari, senza distinzioni tra maggioranza e opposizioni: sarebbe davvero un bel segnale che il decreto-legge appena approvato dal Consiglio dei Ministri riunito in seduta straordinaria fosse convertito in legge all'unanimità dal Senato e dalla Camera dei Deputati." Lo scrive su Fb il premier Giuseppe Conte dopo il via libera del Cdm al decreto sulla doppia preferenza in Puglia. (ANSA).