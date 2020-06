Rai: incontro Conte-Salini, tra temi riforma governance

Si è tenuto ieri un incontro tra il premier Giuseppe Conte e l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini. Tra i temi affrontati, a quanto apprende l'ANSA, c'è "l'importanza della certezza delle risorse derivanti dal canone per assolvere al meglio la funzione di servizio pubblico e il sostegno all'industria dell'audiovisivo". L'incontro è stato anche l'occasione per avviare un confronto sulla riforma della governance nell'ambito del quale si è discussa l'ipotesi di ampliare la durata del mandato. I

Il Pd però attacca e ribadisce che il partito "non vede l'ora che l'ad termini il suo incarico per far uscire l'azienda dalla palude di questi mesi".