Meeting Rimini confermato da 18 a 23 agosto, special edition

Il Meeting di Rimini si terrà dal 18 al 23 agosto in una nuova veste, "una special edition" - spiega il presidente Bernard Scholz - fra live e online per riflettere sulla ricostruzione" del dopo-coronavirus.

L'evento - è spiegato in una nota - si terrà al Palacongressi di Rimini in forma ibrida: tutti gli incontri su piattaforma digitale, alcuni anche con pubblico in sala. "I filoni principali riguarderanno i temi della sostenibilità economica e la sussidiarietà, la cura e la salute, i temi scientifici, l'Europa e le relazioni internazionali, il dialogo tra persone di culture e religioni diverse Tanti amici del Meeting e numerose personalità con responsabilità pubbliche sono in attesa di una manifestazione che possa dare un contributo significativo alla ricostruzione - spiega Scholz -. Ecco perché abbiamo immaginato una "special edition", che dia continuità ad una storia di quarant'anni, seppur nella discontinuità temporanea della forma con cui sarà proposta. Il titolo di questa edizione indica l'orizzonte nel quale si vogliono approcciare le questioni più urgenti sul nostro futuro. Senza meraviglia tutto diventa oggetto di calcolo e di possesso mentre lo stupore e la gratitudine che ne conseguono sono fermenti di speranza e di creatività, fonti di una responsabilità coraggiosa e condivisa".