(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Si risolvono in Parlamento i problemi: ritengo che si debba dire basta con i Dpcm calati dall'alto. Il Parlamento è aperto, il Senato è aperto. Sono qui da quasi tre mesi per garantirne la funzionalità. Il Senato non è in quarantena e sa rispondere ai cittadini in tempi brevi e meglio". Così il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati a Tgcom24