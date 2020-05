Coronavirus, Papa Francesco prega per gli infermieri, 'esempio eroicità'

"Oggi è la giornata degli infermieri: ieri ho inviato un messaggio, e preghiamo oggi per gli infermieri, le infermiere, uomini, donne, ragazzi, ragazze, che hanno questa professione, più di una professione, è una vocazione, una dedizione. Il Signore li benedica. E in questa tempo della pandemia hanno dato esempio di eroicità. E alcuni hanno dato la vita. Preghiamo per gli infermieri e le infermiere". Lo ha detto papa Francesco all'inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta.