Coronavirus: Oms prende le distanze da Ricciardi

Walter Ricciardi non rappresenta l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell'organizzazione": lo rileva l'Oms in una nota nel giorno delle polemiche sulle affermazioni di Ricciardi sul presidente Usa Trump. Le opinioni di Ricciardi, rileva l'Oms, "non rappresentano necessariamente il punto di vista e-o le politiche dell'Oms e non dovrebbero essere attribuite né all'Oms né ai suoi organi".



"Non ne ha azzeccata una sul Virus e adesso insulta pure Trump! Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, leader della Lega, con riferimento a un tweet di Walter Ricciardi contro Trump.

"Siamo alle barzellette. Oggi l'Oms ci dice che Walter Ricciardi, quello che il Governo ci ha presentato come il super esperto dell'Oms, non è dell'Oms e non rappresenta l'Oms. In un paese normale Ricciardi dovrebbe dimettersi". Lo scrive su Twitter il deputato Vittorio Sgarbi.



"E' vergognoso che in un momento così drammatico per l'Italia e per il mondo, l'ex attore e consulente del governo Walter Ricciardi pubblichi un tweet che invita simbolicamente ad ammazzare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con tanto di commento "beloved". Ricciardi è ormai fuori controllo e questi suoi post non sono certo un'eccezione, a meno che il suo profilo non sia stato hackerato come quello dell'Inps. Conte lo cacci e Di Maio chieda scusa agli Stati Uniti. E' inutile che riportiamo a scuola l'educazione civica se poi il governo è rappresentato da questi soggetti...". Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega in commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e segretario della Vigilanza Rai. Nel tweet pubblicato da Ricciardi, membro del Comitato esecutivo dell'Oms, compare un video in cui diverse persone picchiano un pupazzo con il volto di Trump.