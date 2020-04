Scuola, sindacati non disponibili all'incontro con il Miur

Parte in salita il confronto tra ministero dell'Istruzione e sindacati della scuola. Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda scrivono di non essere disponibili a partecipare all'incontro fissato per domani alle ore 15 con il ministero in cui era prevista una informativa su reclutamento e concorsi e chiedono un preliminare "confronto a livello politico della cui convocazione rimangono in attesa".

Le cinque maggiori sigle sindacali della scuola scrivono di ritenere "necessario un preliminare confronto politico per inquadrare la questione reclutamento e concorsi in un contesto che nelle ultime settimane ha subito progressivi e sempre più profondi mutamenti, così come appaiono del tutto incerte le prospettive, tenuto conto che l'andamento dell'epidemia e i tempo di un'auspicabile uscita non sono ad oggi prevedibili con certezza".