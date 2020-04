Circola in queste ore in alcune chat di whatsapp una falsa notizia attribuita all'agenzia ANSA a proposito di colloqui che sarebbero in corso tra Palazzo Chigi e Quirinale su una 'task force per la ricostruzione' per l'emergenza coronavirus. La direzione dell'ANSA avvisa tutti gli abbonati e i lettori di Ansa.it e dei nostri profili social che si tratta di informazioni false mai pubblicate dalla nostra agenzia. L'ufficio legale ha presentato denuncia alla Polizia Postale.