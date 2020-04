Conte, no veti a priori su misure Ue

(ANSA) - BERLINO, 1 APR - Nessun Paese dovrebbe sfruttare la situazione attuale "per caricare i debiti del passato sulle spalle degli altri". Lo dice Giuseppe Conte in un intervento su Die Zeit in uscita domani, secondo un'anticipazione. Non è questo l'obiettivo del suo governo, si legge nel riassunto del settimanale tedesco. Il premier italiano chiede invece una verifica degli strumenti per superare la crisi attuale senza "veti a priori".