L'ambientalista Jill Stein sfida Biden, si candida al 2024

Arriva una nuova minaccia alla rielezione di Joe Biden: l'ambientalista di sinistra Jill Stein ha lanciato formalmente la sua terza candidatura alle presidenziali con il partito dei Verdi. Lo riportano i media americani.

Stein, 73 anni, ha pubblicato su X un video annunciando la sua discesa in campo e poi lo ha ribadito in un dibattito in diretta su Zoom con il sindacalista di Amazon Chris Smalls.

"Questo è un momento politico assolutamente senza precedenti.

Dobbiamo iniziare a costruire un'America che funzioni per tutti noi e che includa un salario dignitoso… un Green New Deal… una carta dei diritti economici. Possiamo porre fine a guerre infinite che non risolvono nulla", ha dichiarato Stein. Secondo alcuni analisti nel 2016 l'ambientalista fu determinante nella sconfitta di Hillary Clinton perche', pur ottenendo solo 1,4 milioni di voti a livello nazionale, ha raccolto piu' preferenze di Donald Trump in Pennsylvania, Wisconsin e Michigan.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA