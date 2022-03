Baseball:Usa,senza vaccino no a partite in casa per giocatori Ny

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - Potrebbe essere un inizio di stagione amara per la squadre di baseball della città di New York, ossia Mets e Yankees. Secondo le direttive anti Covid, infatti, i giocatori non vaccinati non potranno giocare nelle partite in casa. Tuttavia la stessa misura vale anche per le squadre in trasferta a New York.

La stagione prenderà il via il prossimo 7 aprile. Al momento sia i Mets che gli Yankees, nonché la Major League Baseball, non hanno rilasciato alcun commento tuttavia secondo i media americani si sta lavorando ad una soluzione e il problema potrebbe essere risolto prima della partita tra gli Yankees e i Red Sox proprio il 7 aprile.

Anche se le partite di baseball si giocano all'aperto, l'obbligo della vaccinazione della città di New York vale per qualsiasi tipo di luogo di lavoro, sia al chiuso sia all'aperto.

(ANSA).