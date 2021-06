Canada: centinaia tombe anonime in ex scuola residenziale

(ANSA) - MONTREAL, 24 GIU - Centinaia di tombe anonime sono state scoperte vicino ad un'ex 'scuola residenziale' cattolica per bambini nativi nell'ovest del Canada. L'annuncio della "orribile e scioccante scoperta di centinaia di tombe senza nome" durante gli scavi nell'ex collegio di Marieval è stato dato dalla comunità di Cowessess.

Gli scavi nell'ex scuola di Marieval, nella provincia di Saskatchewan, erano cominciati a maggio, dopo la scoperta dei resti di 215 bambini vicino a quella che un tempo era la Kamloops Indian Residential School, uno degli istituti del sistema delle cosiddette 'Indian residential schools', una rete di scuole fondate dal governo e amministrate dalle Chiese cattoliche che rimuovevano i figli degli indigeni dalla loro cultura per assimilarli nella cultura dominante.

"Il numero di tombe senza nome sarà il più significativo fino ad oggi in Canada", ha commentato in un comunicato Federazione delle nazioni indigene sovrane (FSIN) riferendosi all'ex scuola di Marieval.

Dopo la scoperta dei resti umani di Kamloops sono stati avviati scavi in numerose ex scuole residenziali del Paese con l'assistenza delle autorità governative. L'ex scuola di Marieval, nel Saskatchewan orientale, rimase attiva per 98 anni, fino al 1997.

I bambini che frequentavano queste scuole erano spesso oggetto di abusi sessuali e fisici, e molti di loro pagarono con la vita la loro unica 'colpa' di essere diversi. (ANSA).